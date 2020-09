Der Himmel spiegelt sich in dieser raffinierten Gitterstruktur aus Glas – und dafür gibt es auch ein berühmtes Vorbild in der Architekturgeschichte: die futuristischen Glaskuppeln des amerikanischen Künstler-Ingenieurs Buckminster Fuller. Der hatte bei seinen sogenannten geodätischen Kuppeln die Glasscheiben als Dreiecke konstruiert – und mit diesen Dreiecken wollte er mit dem geringsten Materialaufwand eine hohe Stabilität erreichen.

Auch in Leipzig gibt es dieses Prinzip der gläsernen Dreiecke, doch anders als bei Buckminster Fuller hat nun die Leipziger Glaskuppel einen völlig neuartigen Verschattungsmechanismus. Genutzt wird Glas auf Basis der Flüssigkristalltechnologie – eine bedeutende Innovation, wie Ludwig Koehne erzählt. Dieser Verschattungsmechanismus ist außerdem kinderleicht zu steuern. Ein Knopfdruck auf dem iPad genügt, um das Glas zu verdunkeln – wenn zum Beispiel die Sonne allzu sehr niederprasselt.

Die dreieckigen Fenster bestehen aus Liquid Crystal Glas, das auch für Handy-Displays verwendet wird. Bildrechte: dpa

So kann man dann ungestört speisen in dieser Himmelskuppel. Passend heißt dieses Bauwerk auch "Niemeyer Sphere" – zu deutsch: Niemeyer Sphäre. Das Restaurant befindet sich auf zwei Ebenen – unten ist eine schicke Bar, eingerichtet vor leuchtend roter Wand, dann geht es über eine geschwungene Treppe hinauf in den Speisebereich. Da herrscht eine völlig zurückgenommene Eleganz, es gibt eine schlichte Möblierung – mit Stühlen aus schwarzem Draht und silbergrauen Polstern. Der Teppich ist blau, und das soll wiederum ein Reflex sein auf die Farbe des Himmels, denn nichts soll ablenken von der beeindruckenden Aussicht: