"The Favourite" von Yorgos Lanthimos, Pedro Almodóvars " Leid und Herrlichkeit ", "Intrige" von Roman Polanski und "Der Verräter" des Italieners Marco Bellocchio sind die Favoriten bei der 32. Verleihung des Europäischen Filmpreises. Sie heimsten bei der Bekanntgabe der Europäischen Filmakademie am Samstag die meisten Nominierungen ein.

Auch ein deutscher Beitrag kann sich Hoffnungen auf einen "Felix" als bester europäischer Film machen. Nora Fingscheidts Drama "Systemsprenger" gehört zu den sechs Filmen, die in der Hauptkategorie um den Filmpreis konkurrieren. "Systemsprenger" muss sich hier gegen "Intrige", "Les Misérables", "Leid und Herrlichkeit", " The Favourite " und "Der Verräter" durchsetzen.

In der Kategorie beste Regie treten Pedro Almodóvar ("Leid und Herrlichkeit"), Marco Bellocchio ("Der Verräter"), Yorgos Lanthimos ("The Favourite"), Roman Polanski ("Intrige") und die französische Regisseurin Céline Sciamma ("Porträt einer jungen Frau in Flammen") gegeneinander an. Alle Nominierungen finden Sie hier.