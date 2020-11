Mit " Berlin Alexanderplatz " von Burhan Qurbani und Christian Paetzolds Film " Undine " haben gleich zwei deutsche Produktionen Chancen auf den Europäischen Filmpreis. Wie die Europäische Filmakademie am Dienstag bekanntgab, sind beide in der Königskategorie "Bester Film" nominiert. Demnach gehört die Literaturverfilmung "Berlin Alexanderplatz" auch zu den Nomnierten für den Drehbuchpreis.

Schauspelerin Paula Beer kann sich Hoffnungen auf die Auszeichnung als beste Darstellerin machen. Bildrechte: dpa

Die beiden deutschen Schauspielerinnen Paula Beer ("Undine) und Nina Hoss ("Schwesterlein") gehen in der Kategorie "Beste Darstellerinnen" ins Rennen und konkurrieren gegen vier weitere Schauspielerinnen.



Als bester Film sind insgesamt sechs Produktionen vorgeschlagen. Neben den beiden deutschen Regisseuren sind das Thomas Vinterbergs "Another Round", "Corpus Christi" von Jan Komasa, Pietro Marcello "Martin Eden" und "The Painted Bird" von Václav Marhoul.