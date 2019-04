"Wo wir waren" von Norbert Zähringer ist ein opulenter Roman von 500 Seiten. Er spielt zu Teilen im Rheingau, in Litauen (in der Kurischen Nehrung), in Amerika, in Südostasien und – nicht zuletzt und ganz entscheidend – auf dem Mond und im Weltall. Denn der Ausgangspunkt des Buches ist die Nacht vom 20. zum 21. Juli 1969. In dieser Nacht überträgt auch das deutsche Fernsehen jene Bilder, die bald schon ein ganzes Zeitalter kennzeichnen: der Astronaut Neil Armstrong betritt den Mond.

Hoffnung in der Dunkelheit

Unerwartete Verbindungen

Norbert Zähringer hat um dieses Mondlandungsdatum herum zugleich ein paar literarisch sehr ergiebige Ort gesetzt. In unmittelbarer Nähe des Kinderheims befindet sich eine Psychiatrie, oder, wie man seinerzeit noch sagt, eine Irrenanstalt. Auch hier geschieht in der Nacht der Monderoberung etwas Unvorhergesehenes. Weil sie sich in ihrer Zelle im Gefängnis zum wiederholten Mal das Leben hat nehmen wollen, wird eine zu einer langen Zuchthausstrafe verurteilte Frau in dieses Irrenhaus eingeliefert. Auch ihre Lebensgeschichte wird nun über mehrere Jahrzehnte hinweg erzählt und berührt sich an entscheidenden Punkten mit der des Jungen aus dem Kinderheim. Die Schritte von Menschen auf dem Mond inspirierte das Heimkind Hardy zu eigenen Schritten in die Freiheit Bildrechte: dpa

Norbert Zähringer holt weit aus und entwirft einen Gefühl und Verstand gleichermaßen fordernden Roman. Jörg Schieke, MDR KULTUR-Literaturkritiker

Mag manche Episode auch etwas flüchtig erzählt sein und ein bisschen zu routiniert auf die bekannten 60er-, 70er- und 80er-Jahre-Embleme zurückgreifen (die RAF samt Schleyer-Entführung, die angespießerten Reihenhaus-Familien, die Pop-Kultur mit Star-Trek-Filmen und den ersten Computerspielen etwa), man möchte diesen Roman einfach nicht aus der Hand legen. Weil man sich längst schon eingelauscht hat in das Schicksal dieses Jungen und dieser Frau und weil man eben wissen möchte und muss, was diesen Menschen passiert ist und was ihnen noch passieren wird.

Wirkungsvolle Stilmittel

Norbert Zähringer Bildrechte: Isabella Scheel Norbert Zähringer nutzt immer mal auch ein paar ganz triviale Erzählmuster, er setzt, wie im Krimi, hier und da einen Cliffhanger, er raunt manchmal ein bisschen. Aber all das funktioniert auf höchstem Niveau, weil Zähringers Grundkonstruktion trägt und weil diese gegeneinander montierten Biografien den Leser ein ganzes Buch lang mitleiden und mithoffen lassen.

Der Roman überzeugt und überwältigt dank seiner klugen Mischung aus großer, gewagter Konstruktion und den dann sehr bunt ausgemalten einzelnen Episoden. Jörg Schieke, MDR KULTUR-Literaturkritiker