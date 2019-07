MDR KULTUR: Wie ist der aktuelle Zustand des Bauwerks? Ist man immer noch mit Bausicherung beschäftigt, gibt es bald schon wieder Gottesdienste? Wo stehen wir?

Marcel Wagner: Ja, es gab ja interessanterweise schon den ersten Gottesdienst. Nicht wirklich in der Kathedrale sondern in einer Seitenkapelle, die auch nicht so stark von diesem Brand betroffen war. Der Erzbischof hat da schon Mitte Juni eine erste Messe gehalten – mit Helm auf dem Kopf.

Die erste Messe nach dem Großbrand wurde ins Internet übertragen Bildrechte: dpa Alle, die an dieser Messe teilnehmen durften, mussten auch Helme tragen. Es waren auch nur 30 Priester und Mitarbeiter der Kathedrale zugelassen, also keine Gläubigen. Das war mehr so ein symbolisches Zeichen.



Und ehrlich gesagt, was die Kathedrale selbst angeht, da befindet man sich noch mitten in der Etappe, also in der allerersten Etappe der Bausicherung. Immer noch ist nicht richtig klar, ob das Gebäude vielleicht doch noch einstürzenden könnte. Und gerade in der letzten Woche hat man begonnen, 23 riesige hölzerne Anker zu installieren, die die großen Rundbögen abstützen sollen. Damit man, sollte sich die Statik tatsächlich irgendwann mal neigen, das abfangen kann und dass nicht doch noch unter Umständen die Bausubstanz einstürzt.

Wie ist das Interesse der Öffentlichkeit am Schicksal der Ruine? In medialen Zeiten wissen wir ja, dass heute die Aufmerksamkeitsdauer viel kürzer ist. Auch wenn es solche Erschütterungen angeht wie Notre Dame. Ist Frankreich immer noch stark interesseiert am Schicksal der Ruine?