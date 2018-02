Die Görlitzer Sammlungen zeigen ab dem 16. Februar NS-Raubkunst aus dem eigenen Bestand. Dafür hat das Museum die eigene Vergangenheit aufgearbeitet und Provenzienrecherche betrieben. Neun Raubkunstwerke befinden sich noch immer im Besitz des Museums und werden zusammen mit den Rechercheergebnissen sowie Reproduktionen weiterer verschollener Kunstwerke bis zum 11. November in der Galerie der Moderne im Kaisertrutz ausgestellt.

Inventarbuch des Görlitzer Museums. Hier ist genau festgehalten, wann welches Kunstwerk in den Besitz des Museums gekommen ist. Bildrechte: dpa

Mit Unterstützung des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste und der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen konnte in den vergangenen beiden Jahren eine systematische Aufarbeitung erfolgen. Als zentrale Quelle seien die lückenlos überlieferten Inventarbücher genutzt worden, so das Museum. Den Recherchen zufolge, konnten 115 Objekte eindeutig als NS-Raubkunst identifiziert werden. Aufgrund der umfangreichen Verluste des Jahres 1945 befinden sich davon aber heute nur noch neun Stücke im Bestand der Görlitzer Sammlungen. Sie werden zusammen mit Reproduktionen der bereits restituierten bzw. seit 1945 verschollenen Kunstwerke und Informationen zu den früheren Eigentümern in der Präsentation gezeigt.