Österreich wird im Jahr 2022 Gastland der Leipziger Buchmesse. Das teilte die Messe am Montag mit. Die Entscheidung sehe man als wichtiges Signal in schwierigen Zeiten. "Unser Nachbar ist für Deutschland ein wichtiger Buchmarkt und hat eine starke Literaturszene, die in vielen Facetten neu zu entdecken ist", sagte der Direktor der Leipziger Buchmesse, Oliver Zille.