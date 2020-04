Die Bühne im Lieberhabertheater Schloss Kochberg bleibt leer seit der Corona-Pandemie. Bildrechte: Maik Schuck

Ich bin ständig in Kontakt mit ganz vielen unserer Künstler, wir haben an die 50 hochkarätige Künstler unter Vertrag für die nächsten Monate. Und manche von ihnen klingen schon sehr depressiv am Telefon. Künstler müssen sich äußern, müssen ihre Kunst auch zeigen und hören lassen können, und das können sie eben im Moment nicht. Und es gibt keine Lichtblicke, es gibt keine Hoffnungen am Ende des Tunnels.



Deswegen glaube ich, dass diese kleinen Veranstaltungen – also, was wir uns überlegen, ist unser Eröffnungskonzert als virtuelles Eröffnungskonzert zu machen und dann erstmal zehn und 20 Besucher zuzulassen – dass man ganz klein anfängt, aber dass die Künstler wenigstens die Sachen, für die sie auch schon lange proben, zeigen können. Wir haben eine neue Schauspielproduktion am Laufen, wir haben in Berlin einen Riesensaal gemietet, in dem die Proben stattfinden, ganz weit auseinander erstmal. Wir möchten das natürlich alles zeigen.