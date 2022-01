Unterzeichnerin Frauke Roth im Gespräch Offener Brief: Sächsische Kulturschaffende kritisieren neue Corona-Regeln

Mit einem offenen Brief haben zahlreiche Kultureinrichtungen aus Dresden wie das Hygiene-Museum, die Semperoper, das Staatsschauspiel oder die Frauenkirche die neue Corona-Schutzverordnung in Sachsen kritisiert, die ab Freitag in Kraft treten soll. Sie befürchten einen vierten Kultur-Lockdown. Auch Frauke Roth, Intendantin der Philharmonie Dresden, hat den Brief unterzeichnet und betont im Gespräch bei MDR KULTUR die gesellschaftliche Relevanz von Kultur: gerade in Sachsen sei das kulturelle Leben für ein Miteinander unverzichtbar.