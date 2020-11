Für den Rektor der Hochschule für Musik und Theater (HMT) in Leipzig, Gerald Fauth, steckt die moderne Zivilisation in einer ihrer existenziellsten Krisen. Dass Kunst und Kultur nun durch Corona-bedingte Schließungen nicht mehr ihren Zweck ausüben können, nämlich "Kitt der menschlichen Zivilisation zu sein", wie er sagt, gefährdet seiner Ansicht nach den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Deswegen hat er sich in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel gewandt, in dem er die Wiedereröffnung von Kultureinrichtungen im Dezember fordert. Kultur sei Haltung und Lebensaufgabe, schreibt Fauth. Ein Kunsterlebnis könne das Höchste und Edelste in uns hervorrufen.

Fauth erklärt bei MDR KULTUR, er habe bei einem Konzert von Grigori Sokolow im Gewandhaus Leipzig einen dieser edlen Momente erlebt. "Am Ende eines langsamen Satzes einer Beethoven-Sonate, wenn alles zerfällt, was vorher vielleicht noch aufgebaut wurde, und wenn sich das so auflöst, hat der eine Spannung mit wenigen Tönen erzeugt. Eine Spannung, die nicht jeder begründen kann. Manche spüren vielleicht bloß was Besonderes, aber sie sind still", so Fauth. Solche Momente fehlten in Zeiten von geschlossenen Theatern und Konzerthäusern.

"Werte drohen wegzubrechen"