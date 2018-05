Völkerverständigung kann auf vielfältige Weise stattfinden: Über Reisen, über Austauschprogramme – oder eben auch über das Kino. So, wie es das "Neiße Filmfest" versucht. Das Festival ist aus der Zusammenarbeit von Filmclubs aus dem Dreiländereck Tschechien-Polen-Deutschland entstanden. Und genau das ist es auch, was Ola Staszel antreibt – neben ihrer Liebe zum Kino.

Wir bauen Brücken. Ola Staszel, Leiterin "Neiße Filmfestival"

Staszel lebt die Idee des Festivals selbst: 1970 in Katowice in Polen geboren, landete sie in den 90er-Jahren in Aachen. "Das erste halbe Jahr war ziemlich hart", sagt sie. Kein Wort Deutsch habe sie gesprochen, aber für sie war schnell klar, dass sie sich durchbeißen muss. Und so lernte sie als erstes die Sprache ihres Nachbarlandes. Von da aus zog es sie nach Berlin, wo sie die Grenzregion des Dreiländerecks für sich entdeckte und dessen Faszination sie bis heute nicht losgelassen hat.

Die Liebe zum Kino in die Wiege gelegt

Ola Staszel wurde in Katowice geboren und studierte Literatur- und Filmwissenschaften. Bildrechte: Hannes Rönsch Wenn sich etwas wie ein roter Faden durch ihr Leben zieht, dann ist es die Hingabe zum Medium Film. "Ich liebe den Arthouse-Bereich. Ich liebe diese Filme, ich brenne für sie." Diese Leidenschaft sei ihr schon früh in die Wiege gelegt worden – von ihrer Mutter, die eine "verrückte Kinogängerin" gewesen sei. Von da an wollte sie Regisseurin werden, verfolgte ihren Traum konsequent weiter und studierte Literatur- und Filmwissenschaften. Das polnische Kino der 1980er-Jahre und dessen Regisseure waren es dann auch, die sie maßgeblich prägten.

Die Universitätszeit in Wroclaw war ein Traum. Ola Staszel, Leiterin "Neiße Filmfestival"

Durch seine trinationale Ausrichtung spielen polnische Filme natürlich auch auf dem "Neiße Filmfest" eine Rolle. Ola Staszel freut sich besonders in diesem Jahr auf die polnische Auswahl, da in dem Land seit zweieinhalb Jahren große Umbrüche stattfänden: "Es gibt sehr tolle, junge polnische Regisseure, die sehr frisches, neues Kino schaffen.“

Der Region eine positive Ausrichtung geben

2018 geht das Filmfestival in seine 15. Auflage. Staszel, die das Filmfest gemeinsam mit zwei weiteren Kollegen leitet, will mit der Veranstaltung die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Region lenken, da dies ansonsten nur geschehe, wenn schlimme Sachen passieren – wie z.B. rechte Übergriffe. "Wir möchten das verändern und zeigen, dass positive und außergewöhnliche Sachen da stattfinden." Dabei freut es sie, auch die ländlichen Gebiete, abseits der größeren Städte wie Görlitz, miteinzubeziehen. "Wir haben Kinos in den Dörfern, was sehr schön ist." In drei Wettbewerben konkurrieren die Filme um die "Neisse-Fische". Bildrechte: Neisse Film Fest/Hannes Rönsch

Vor allem auf den Aspekt, dass das Neiße-Filmfest noch 70mm-Filme zeigt, ist sie als Kinoliebhaberin stolz. "Das erreicht eine visuelle Dimension, die sonst nicht erreicht wird." Möglich wird dies durch ein Kino in Varnsdorf in Tschechien. Es ist noch eines der wenigen Filmlichthäuser in Europa, die solche 70mm-Projektoren besitzen.

Das Festival: Liebe auf den ersten Blick

Ola Staszel ist seit Beginn des Festivals 2004 dabei, damals noch zuständig für die Programmleitung. "Als ich das erste Mal Großhennersdorf kennenlernte und die Menschen, die das Festival betreiben, das war Liebe auf den ersten Blick", sagt sie – und wusste sofort, dass sie dort bleiben wolle. Denn für sie ist das Neiße Filmfest im tschechisch-polnisch-deutschen Grenzgebiet viel mehr als nur eine Filmschau.

"Ich fand es immer faszinierend, wie man mit Hilfe der Kultur Menschen zusammenbringen kann." Ola Staszel, Leiterin "Neiße Filmfestival"

Das "Neiße Filmfest" läuft vom 15. bis 20. Mai. Insgesamt gibt es an 20 Spielorten entlang des Dreiländerecks mehr als 120 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilmen in drei Wettbewerben zu sehen. Die Auszeichnung des "Ehre-Neiße-Fischs" geht an diesem Jahr an den Regisseur Christian Petzold für seine Verdienste um das europäische Kino.