Roman "Die Jakobsbücher" Olga Tokarczuks Plädoyer für ein vielstimmiges Europa

Irgendwas hat dieser Jankel Leibowicz an sich, dass ihm die Menschen reihenweise verfallen und ihm jeden Schabernack durchgehen lassen. Mühelos gelingt es ihm Frauen und Männer zu verführen, ihnen Streiche zu spielen, sie um den Finger zu wickeln. Auch der Gelehrte Nachmann und der Ex-Rabbi Reb Mordke fallen dem Charme dieses Mannes, der sich selbst den Namen Jakob Frank gibt, zum Opfer. Und schließlich machen sie aus ihm mithilfe von sehr verworrener kabbalistischer Denkakrobatik einen Messias und Sektenführer.

Der Richtige, zur richtigen Zeit

In "Die Jakobsbücher" erzählt Olga Tokarczuk vom Aufstieg und Fall dieses vermeintlichen Messias; von Franks Reisen, seinen Wechseln aus dem Judentum zum Islam und zum Christentum und schließlich auch von seinem Ende in Offenbach am Main, von den Intrigen und Ränkespielen im Hintergrund, die den Aufstieg von Frank und seinem Gefolge begünstigen; und von der polnischen Adelsrepublik.

Unser Kritiker meint: Allein für "Die Jakobsbücher" hat Olga Tokarczuk den Literaturnobelpreis verdient. Bildrechte: dpa Franks Geschichte nimmt in der polnischen Adelsrepublik ihren Anfang, einer Zeit, die in der polnischen Geschichtsschreibung gerne verklärt wird. In "Die Jakobsbücher" zeigt Tokarczuk aber ein Polen, dessen Bevölkerung unter der Leibeigenschaft ächzt, von Seuchen heimgesucht wird. Die Juden leben in ständiger Angst vor Pogromen und nur ein kleines Fünklein genügt, um das Pulverfass zum Explodieren zu bringen. Jakob scheint einfach nur der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. An einer Stelle sinniert Nachmann, dass die Bevölkerung nur auf jemanden wie Jakob gewartet hat.

Eine durch und durch europäische Geschichte

"Die Jakobsbücher" ist gerade gegen Ende hin ein düsteres Buch. Es gibt Kriege, Seuchen und Jakob entpuppt sich nach und nach als Despot. Die Geschichte, die Olga Tokarczuk erzählt, ist aber auch eine durchweg europäische. Jakobs Weg führt ihn nicht umsonst durch halb Europa. Die Figuren müssen immer wieder herausfinden, in welcher Sprache sie jetzt am besten miteinander kommunizieren können. Damit entlarvt die Autorin auch die nationalistische Mär von den geschlossenen Grenzen und den einstmals homogenen Kulturen. In Europa wurde schon immer mit vielen Stimmen gesprochen und über viele Grenzen hinweg gereist.