Der erfolgreiche deutsche Krimiautor Oliver Bottini sieht es als Aufgabe der Literatur, politische Sachverhalte auf eigene Art zu beleuchten. Das sagte er im Gespräch mit MDR KULTUR. In seinen Büchern setzt sich Bottini mit Themen wie Landraub, Waffenhandel oder Globalisierung auseinander.

Es ist ein sehr vielseitiges Genre. Man kann jedes Thema, das es auf dieser Welt so gibt, im Kriminalroman verhandeln, wenn man die geeignete Geschichte dazu findet oder erfindet.

Mit seinen Krimis will Bottini so den Blick auf gesellschaftliche Ereignisse weiten. Gleichzeitig kritisierte der Autor im Gespräch mit MDR KULTUR die einseitige Abbildung der Wirklichkeit in den Medien. Nicht ausreichend komplex dargestellte Ereignisse ließen keine Bewertungen und Einordnungen zu.