Während der Corona-Krise habe sich das Internet zu einem "Tummelplatz der Irren gemacht". Das sagte Komiker und Gründer der "Mattscheibe" Oliver Kalkofe MDR KULTUR. Durch den online verbreiteten Irrsinn werde man gehindert über die wirklich wichtigen Dinge nachzudenken, kritisierte Kalkofe. "Es ist gar keine Frage, dass hier nicht alles super läuft und dass jeden Tag hunderte, tausende von Fehlern gemacht werden, dass man über vieles diskutieren muss, sich über vieles aufregen darf", so Kalkofe. Aber er kritisiert, wenn all das in einen Eimer geschüttet und gemischt werde, dann bringe die Aufregung oder Kritik nichts.