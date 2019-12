Im kalten Winter des Jahres 2000 reist der Neurologe Oliver Sacks mit der "New Yorker Farngesellschaft" nach Mexiko, genauer gesagt handelt es sich um eine botanische Exkursion in die Provinz Oaxaca. Seine Erinnerungen daran hat der 2015 verstorbene Autor in dem Buch "Die feine New Yorker Farngesellschaft, eine Reise nach Mexiko" festgehalten.

Cover des Buches "Die feine New Yorker Farngesellschaft" von Oliver Sacks Bildrechte: Liebeskind

Nun ist Sacks also in Mexiko, einem Land, in dem es tausende Farnsorten gibt, diese Pflanzen von sympathischer Zurückhaltung, die aus fernen Erdzeitaltern stammen, als es noch keine Blüten gab. Sacks beschreibt die Entdeckerlust so: "John Mickel zeigt uns den Wedel eines seltenen Elaphoglossum – anscheinend hat er sei Leben riskiert, um ihn zu bekommen, und ist weit auf einen Ast hinaus gekrochen; der Ast brach unter seinem Gewicht und um ein Haar wäre er hinunter gestürzt."



Spätestens hier wird klar, dass es dem Autor in seinem höchst unterhaltsamen Reisebericht nicht nur um Farnspezies geht, sondern vor allem um die Spezies des leidenschaftlichen Amateurbotanikers, in dessen geräumigem Geist neben dem Farn zum Beispiel auch Kandelaberkakteen Platz finden: "Man reißt sie aus der Erde, um Zaunpfosten daraus zu machen, und diese treiben dann oft neue Wurzeln und vermehren sich. Und so halten wir eine ad-hoc-Konferenz zum Thema 'lebende Zäune' ab und diskutieren ausgiebig das Bauen mit Pflanzen."