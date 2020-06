Dass das Lied, das so oft im Leipziger Karstadt erklang, ausgerechnet "Time to Say Goodbye" war – als Begleitmusik einer riesigen Fontäne im Lichthof – es ist im Rückblick eine seltsam komische Koinzidenz. Auch deshalb klingt es wie ein trotziger Entschluss, wenn Olivia Golde am Anfang ihres Buches schreibt: "Sie schließen nicht – sie brechen ab. Ich gehe mit meinem Notizheft ins Kaufhaus. Wir brauchen jemanden, der die Zeit anhält." Und in der Tat gelingt es der jungen Leipziger Schriftstellerin mit "Karstadt waren wir. Chronik einer angekündigten Leerstelle", die Zeit anzuhalten. Zunächst im Jahr 2018, als kurz vor Weihnachten die Schließung des Leipziger Karstadt Kaufhauses angekündigt wird.