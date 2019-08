Comic-Verfilmung "Endzeit": Zombies zwischen Weimar und Jena

Über die Entstehung des Comics sagt Vieweg: "Die allererste Idee zu Endzeit kam tatsächlich, als auf der Strecke zwischen Weimar und Jena der Zug stecken blieb und ich dachte, was wäre, wenn jetzt eine Horde von Zombies über den Hügel gerannt kommt. Ich habe das dann im Kopf so durchgespielt: wir sind jetzt so und so viele Leute im Zug, was würde die Gruppe machen, wer würde in Panik geraten, wer würde rausgehen, weil er sagt, wir müssen raus, wer würde warten, wer würde am Ende überleben?"