Wer bei Serpentinen besonders an nie enden wollende Autofahrten aus Kindheitsjahren denkt und das unwohle Gefühl in der Magengegend, wird dieses in Olivia Wenzels Debüt wieder entdecken. Sie lädt in "1000 Serpentinen Angst" auf eine große, kraftzehrende Reise ein. Eine Reise, die stellenweise in Länder wie Marokko, die USA und Vietnam führt, aber hauptsächlich durch das Innenleben der Protagonistin verläuft. Das Ganze ist so turbulent, so aufwühlend geschrieben, dass sich der Magen ab und zu anfühlen kann, wie damals als Kind im Serpentinenstrudel. Nur dass die Serpentinen hier die Erinnerungsfetzen der namenlosen Protagonistin sind. So existenziell, dass beim Lesen oft der Atem wegbleibt.