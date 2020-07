Guido F. Gebauer: Zunächst hatten wir ganz kurzzeitig Mitte März, als sehr deutlich wurde, dass eine Krise vorliegt und Maßnahmen ergriffen werden, genau das Gegenteil erlebt. Da hatten wir fast eine Woche gespenstischer Stille, sodass wir uns auch schon fragten, ob wir als Dating-Anbieter von der Krise betroffen sein werden. Das hat sich dann relativ schnell aufgelöst und es kam zu einer leichten bis moderaten Steigerung des Dating-Verhaltens der Neu-Mitglieder und der Kommunikation unter den Mitgliedern. Und das hält bis jetzt eigentlich an.

Ich erkläre ihn mir einerseits damit, dass 'online' mittlerweile überall im Leben – egal ob privat oder beruflich – eine erhebliche Rolle spielt und Menschen einen großen Teil ihrer Zeit online verbringen. Dadurch reduzieren sich natürlich automatisch Möglichkeiten, Menschen offline kennenzulernen. Gleichzeitig wächst die Motivation, jemanden online kennenzulernen. Und sofern ist das bei einer Gesellschaft, die immer mehr ins Internet geht, immer mehr Zeit in virtuellen Räumen verbringt, eigentlich nur folgerichtig, dass sich auch tiefergehende zwischenmenschliche Kontakte – zumindest zum Kennenlernen – in diese Räume verlagern.

Gibt es in der Art der Nutzung von Dating-Plattformen einen Unterschied zwischen Jung und Alt?

Tatsächlich ist es so, dass ältere Menschen – das zeigen auch Studien – weniger zu One-Night-Stands, also unverbindlichen erotischen Kontakten neigen. Bei jüngeren Menschen treten diese wesentlich häufiger auf. Das ist sozusagen ein echter Alterseffekt. Und da sehen wir sogar in unseren Auswertungen einen sehr hellen Lichtblick für Menschen höheren Alters. Menschen höheren Alters schaffen es eher aus einem virtuellen Kontakt tatsächlich eine dauerhafte Beziehung zu machen als Menschen jüngeren Alters, die eher mehr Kontakte virtueller Art brauchen bis es zu einer darüber hinaus gehenden Beziehung kommt.