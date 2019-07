Es darf gelacht werden – dieser Satz gilt insbesondere für den Fall leichter satirischer Sommerunterhaltung und weil es im Freien so schön ist, zieht das Kabarett Academixer in jedem Sommer aus seinem Keller in der Kupfergasse um ins Paulanerpalais in der Klostergasse. Es gibt eine reiche Auswahl an Programmen, und am 27. und 28. Juli steht ein Stück auf dem Programm, das vor Testosteron nur so strotzt: "Mannomann – frisch verfönt". Präsentiert wird es von Peter Treuner, Jens Eulenberger und Brian Voelker und ist längst nicht nur für Frauen spannend.