Die Koproduktion "Lanzelot", eine Oper von Paul Dessau und Heiner Müller, des Deutschen Nationaltheaters Weimar und des Theaters Erfurt ist mit dem Oper!Award als beste Wiederentdeckung ausgezeichnet worden. Die Preisträger wurden am Abend des 30. Novembers in einem Stream des Fachmagazins Oper! bekannt gegeben. Die Preise wurden zum zweiten Mal in 20 Kategorien an europäische Opernhäuser verliehen.

So wurde Rameaus "Les Indes galantes" an der Opéra national de Paris als beste Aufführung und "Macbeth Underworld" von Pascal Dusapin am Théâtre de la Monnaie als beste Uraufführung gewählt. Als bester Regisseur wurde Tobias Katzer ausgezeichnet, der 2019 an der Oper Halle Mozarts "Bastien und Bastienne" inszenierte. Den Preis als bester Kostümbildner erhielt Josa Marx, der am Leipziger Schauspiel bereits mehrfach mit Gordon Kämmerer arbeitete. Als beste Sängerin wurde Anita Rachvelishvili ausgezeichnet, die unter anderem an der Dresdner Semperoper engagiert war.