Zwerg in Nöten

Der Zwerg Alberich und die Nymphen Bildrechte: Kirsten Nijhof Eine der Szenen der Inszenierung: Die Bühne des Chemnitzer Opernhauses ist vollkommen leer. Von oben wuchert in kräftigem Grün ein Urwald herab. Die Natur ist noch unberührt und heil. An Tauen schwingen die Rheintöchter hindurch. Derweilen versucht sich Alberich, behaart und auf allen vieren, den Nymphen mit seinem riesigen Glied zu nähern. Nachdem der Zwerg erkannt hat, dass die Verführerischen nur mit ihm spielen, gibt er die Hoffnung auf Liebe auf.



Dieser Moment zerstört die Idylle und erschüttert die Weltordnung. Der Welt wird die Unschuld geraubt. So versteht es zumindest die Regisseurin Verena Stoiber. Für sie ist es auch eine klar männliche Handlung. Obwohl dieser Aspekt der Handlung eine wichtige Bedeutung in der Inszenierung einnimmt, wollte sich Verena Stoiber jedoch nicht rein auf Fragen nach Geschlechtern konzentrieren:

Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt zu den Frauenrollen, also den weiblichen Figuren im 'Ring' oder im 'Rheingold' einen größeren Bezug habe als zu den männlichen. Verena Stoiber, "Rheingold"-Regisseurin

Stoiber nähert sich dem Stoff dagegen mit Kapitalismuskritik. Sie zeigt die Götter als High Society, die sich hinter Mauern verschanzen. Nibelheim wird zum Ausbeuterbetrieb, in dem absoluter Überfluss produziert wird und Menschen selbst zur Ware werden.

Wagners Klischeebilder

Doch auch wenn der Fokus der Regisseurin nicht auf den Frauenfiguren liegt, denkt sie die Beziehungen trotzdem mit. Denn das "Rheingold" steckt voller Klischees. Zum Beispiel in der Musik, meint der Chemnitzer Dirigent Guillermo Garcia Calvo:

Die Motive von Wotan sind schon männlich, weil sie so geradlinig, so eckig, sogar ein bisschen steif sind. Die von den Rheintöchtern oder von Freia sind weiblich, weil sie in legato sind und ganz cantabile. Guillermo Garcia Calvo, "Rheingold"-Dirigent

Szenen einer Ehe

Nachdem die Rheintöchter für ihr leichtfertiges Handeln und die Verführung abgestraft wurden, tritt das göttliche Paar auf, das sich jedoch ganz menschlich gibt. Fricka, eine Ehefrau ohne Kinder, Hüterin der Ehe und der Treue, die mit mäßigem Erfolg versucht, ihren Mann Wotan zu zügeln.

Dass da eine gewisse Verbitterung Frickas da ist, ist deutlich zu spüren. Dennoch hat man schon das Gefühl, dass Wotan versucht, es ihr auch recht zu machen. Das sind schon Szenen einer Ehe, die sich da am Anfang der zweiten Szene ereignen. Verena Stoiber, "Rheingold"-Regisseurin

Grenzen der Inszenierung

Krisztián Cser (Wotan) und Monika Bohinec (Fricka), Bildrechte: Kirsten Nijhof Der Mann zieht aus, während die Frau zu Hause bleibt und auf seine Heimkehr hofft. Es ist eine klassische Ehe, die heute schon fast überholt ist. Denn der "Ring" bleibt trotz aller Progressivität in der Dramaturgie ein Werk des 19. Jahrhunderts. Regisseurin Verena Stoiber meint dazu: "Das ist aus einer Zeit, als die Männer losgezogen sind. Dennoch darf man die Frauen da nicht unterschätzen. Die sind nicht passiv, wie man das oberflächlich denken könnte. Das ist jetzt in meiner Inszenierung auch so, dass Fricka immer mithört und versucht, Wotan anzustacheln ('Jetzt regel das mal!'), während Wotan schon immer versucht, sich da so herauszuwinden."



Als Wotan zum Schluss doch nach der Macht greifen will, erscheint das "mahnende Weib" Erda. In ihr manifestiert sich die weibliche Schöpfungskraft. Ihr Gegenüber wirkt Wotan wie ein grobschlächtiger Verwalter, der die Welt fast mit Gewalt umformt. In Chemnitz jedoch bleibt Erda vorerst ein vages Omen der folgenden Ereignisse.

Mit Brünnhilde wird es dann spannend

Im "Rheingold" treten die starken Frauen des Epos bereits auf, doch noch sind es die Männer, die die Handlung bestimmen. Regisseurin Verena Stoiber meint, dass sich die Macht der Frauen dann im nächsten Festspielabend zeigen wird, wenn Brünnhilde ins Spiel kommt und "dann auch schwerwiegende Entscheidungen selber trifft und sich gegen Wotan, gegen ihren Vater stellt, da nimmt das alles ein ganz anderen Lauf."