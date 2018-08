Theatermagazin "Die Deutsche Bühne" Auszeichnung für Oper Halle

Intendant der Oper Halle: Florian Lutz. Bildrechte: MDR/Olaf Parusel

Für ihn zeige die Begründung auch, dass das Außerordentliche an der Oper in Halle eben "die Mischung zwischen innovativen Formaten, klassischen Opern, Operette und Musical" sei und auch "die traditionellen Händel-Opern, die hier in neuen Regie-Handschriften zu sehen sind", so Lutz.