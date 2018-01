Am Theater Nordhausen hatte mit Francis Poulencs "Gespräche der Karmelitinnen" am Samstag eine Oper Premiere, die man nicht so häufig auf den Spielplänen findet. Das Stück spielt während der Schlusstage der Französischen Revolution, einige Wochen vor dem Ende des "Grand Terreur".

Zeitlose Inszenierung

Manos Kia als Marquis de la Force, Zinzi Frohwein als Blanche und Kyounghan Seo als Chevalier de la Force (vlnr) Bildrechte: Theater Nordhausen/Roland Obst Es geht um die junge Adelige Blanche de la Force, die inmitten einer Pariser Massenpanik zur Welt kommt, die Mutter stirbt kurz darauf und die junge Blanche trägt dauerhaft panische Angstzustände mit sich herum. Um sich davon zu befreien, tritt sie unter dem Namen "Blanche von der Todesangst Christi" in den Karmel, das Nonnenkloster ein. Sie findet aber auch dort Angst und Zweifel, so bei der alten, todkranken Priorin, die auf dem Sterbebett mit Gott hadert. Sie wird verstört durch die eigentlich lebenslustige Novizin Constance, die sich aber einen jungen Tod mit Blanche zusammen wünscht und schließlich brechen die Wirren der Revolution über das Kloster herein. Und erst ganz am Schluss stellt sich Blanche ihrer Angst.



Inszeniert hat die Oper Katharina Thoma, der von der Kritik regelmäßig bescheinigt wird, recht tief in die Werke einzudringen. In Nordhausen hat sie hat weder den Fehler gemacht, alles historistisch aufzuziehen, noch den, konkrete andere aktuelle Bezüge herzustellen. Sie lässt das Geschehen behutsam zeitlos, wie sie überhaupt versucht, die Problematik allgemeingültig zu fassen, mit ganz spartanischen Mitteln, die aber wirken.



Das Kloster ist nicht explizit als katholisches zu erkennen, das Kreuz taucht nur als Grabstein auf, ansonsten dominieren rechtwinklige Gestänge, die auch mal ein Triptychon-Altarbild andeuten, aber ansonsten eher für die strenge Regelhaftigkeit des Lebens dieser Gemeinschaft stehen. In dem Moment, als die Revolution das Kloster erreicht, gerät diese Gradlinigkeit etwas aus den Fugen. Ansonsten lebt diese Oper von der Personenführung. Sie besteht ja eigentlich hauptsächlich aus Gesprächen. Die einzige größere Aktion ist tatsächlich erst die Hinrichtung.

Vielschichtige Figuren

Subtile Darstellung und starke Bilder

Klare Linien bestimmen das Bühnenbild Bildrechte: Theater Nordhausen/Roland Obst All das hat Thoma ohne Pathos, ohne Übertreibungen, subtil und feinfühlig dargestellt. Ebenso, wie die Verweise auf Aktualitäten nur ganz subtil sind: die Kommissare der Revolution erscheinen als Uniformierte eines totalitären Regimes, ihre Knechte als eine Art Freischärlergestalten, wie sie heute in allen Konflikten der Welt zu finden sind. Und der Mob bleibt gesichtslos, verschwommen hinter einem Vorhang - Terror ist Terror, ideologische Verblendung bleibt Verblendung, ob von rechts oder links.



Die Karmelitinnen müssen sich ja dann auch ihrer Tracht entledigen und bekommen von den Pseudo-Revolutionären Kleider. Die sind aber bewusst albern und unpassend, "prollig" würde man vielleicht sagen. Und dennoch bewahren die Frauen ihre Würde und ihre gemeinschaftlichen Regeln. Eine tolle Idee.



Ein großes Bild dann am Schluss, ein überdimensionales Schafott, das die ganze Person auslöscht, aus der Welt schlägt gleichsam. Als dann nur noch die fröhliche Constance übrig ist, tritt quasi aus der nicht sichtbaren Menge Blanche dazu, als letzte Märtyrerin und nimmt den Gesang der Ermordeten auf. Das sind in der Tat starke Bilder, die das Publikum auch beeindruckt haben.

Kurzfristiger Ersatz mit Bravour

Das Theater Nordhausen Bildrechte: MDR/Daniel Baumbach Die musikalische Gestaltung war auch alles aller Ehren wert. Die musikalische Leitung lag bei Michael Helmrath, dazu ein gut aufgestelltes Ensemble. Die Damen haben das sehr gut gemacht - Judith Christ als alte Priorin wurde schon erwähnt, die Holländerin Zinzi Frohwein, die die schwere Partie der Blanche gut bewältigt hat, darstellerisch manchmal aber etwas zurückgenommen wirkte. Anja-Daniela Wagner mit starkem Auftritt auch stimmlich, als Subpriorin. Und vor allem die Französin Faustine de Monés - die ganz kurzfristig eingesprungen war und eine Glanzleistung ablieferte, sowohl sängerisch, als auch durch ihre Spielfreude.



Die Männer blieben etwas blasser, das sind aber auch allesamt Nebenrollen. Selbst Kyunghan Seo als Bruder von Blanche, der sie aus dem Kloster holen will, blieb eher dünn, auch sängerisch.



Michael Helmrath hatte das am Pult auch gut im Griff, diese kleingliedrige, zwar tonale, aber doch ständig modulierende und stimmungswechselnde Partitur. Das war fast immer eine gute Balance zwischen Sängern und Orchester, ein paar kleine Kiekser drin, ein paar Nachlässigkeiten bei den Bläsern - das ist aber haarspalterisch, das jetzt aufrechnen zu wollen.



Man hat mehrere Vorhänge gefordert und insbesondere auch die Regie beklatscht. Insgesamt ein beeindruckender Opernabend und auch für das Publikum im leider nicht voll besetzten Haus.

Für mich hat das wieder mal gezeigt, dass man auf einer vermeintlichen Provinzbühne oft weit weniger Provinz findet, als auf mancher großen. André Sittner