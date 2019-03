Die Oper Leipzig hat am Donnerstag die Höhepunkte der Saison 2019/20 vorgestellt. Ein thematischer Schwerpunkt ist der 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Ausschwitz-Birkenau. So wird die Oper "Der Sturz des Antichrist" aufgeführt, in der der Komponist Viktor Ullmann und sein Textdichter Albert Steffen der Frage auf den Grund gehen, welche Handlungsoptionen dem Einzelnen in einem diktatorischen Regime zur Verfügung stehen. Ullmann hat 1944 im Konzentrationslager Auschwitz sein Leben verloren.