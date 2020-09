Ulf Schirmer, Generalmusikdirektor und Intendant der Leipziger Oper in Personalunion, will sich mit einem "Jahrhundertklang" verabschieden: Schon seit einigen Monaten plakatiert die Leipziger Oper unter anderem in Bayreuth – dem eigentlichen Zuhause der Wagner-Festspiele – mit dem Vorhaben "Wagner22". Der Plan ist, alle vollendeten Opern von Richard Wagner in chronologischer Reihenfolge in "Drei Wochen Unendlichkeit" (so lautet einer der Untertitel dieses Vorhabens“ aufzuführen.

Lange vorbereitet

Eine Szene aus "Die Feen" an der Oper Leipzig Bildrechte: Kirsten Nijhof Dabei wirkt es, als habe Schirmer mit Beginn seiner Amtszeit 2009 lange auf dieses Ereignis hingearbeitet: Zu Beginn des einmaligen Festivals werden die frühen Werke gespielt, die Wagner später von einer Aufführung auf dem Grünen Hügel in Bayreuth ausschloss. Bereits 2013, zum 200. Geburtstag des Komponisten, wurden "Die Feen", "Das Liebesverbot" und "Rienzi" in Leipziger Inszenierungen in Bayreuth aufgeführt. Ab 2012 wurde eine neue Interpretation des "Ring des Nibelungen" erarbeitet. Es folgten Neuinszenierungen von "Der fliegende Holländer" und "Tristan und Isolde".

Es gab jedoch auch einige Probleme. Eigentlich sollte die Urenkelin des Komponisten Katharina Wagner den "Tannhäuser" inszenieren. Stattdessen wurde eine internationale Koproduktion des Regisseurs Calixto Bieto übernommen. Dafür sollte Katharina Wagner den "Lohengrin" zu übernehmen. Auch dieses Engagement wurde nach langer Krankheit abgesagt. Aktuell sucht die Leipziger Oper nach einem Team, bis dahin soll es eine corona-konforme Inszenierung geben. Für die Aufführungsreihe wurden zahlreiche große Sängerinnen und Sänger eingeladen, wie Evelyn Herlitzius, Manuela Uhl, René Pape, Michael Volle und Klaus Florian Vogt. Eine Szene aus "Tristan und Isolde" Bildrechte: Oper Leipzig/Tom Schulze

Von Ideologie befreien

Die Idee zu diesem Festival stammt allerdings nicht von Ulf Schirmer selbst, sondern von einem Vorgänger: Gustav Brecher war von 1914 bis 1933 Generalmusikdirektor in Leipzig und Wagner-Verehrer. Er setzte sich am Opernhaus für zeitgenössische Komponisten wie Ernst Krenek und Kurt Weill ein. Dafür und wegen seiner jüdischen Abstammung wurde er von den Nazis vertrieben. Er nahm sich schließlich auf der Flucht das Leben. Die Oper ehrt mit dem Festival auch das Andenken dieses Künstler und widmet dem Dirigenten die Probebühne im Haus. "Ich verstehe das auch als Positionierung gegen ideologische Vereinnahmungen", sagt Ulf Schirmer. Das Team der Oper Leipzig präsentiert das Festspielprogramm Bildrechte: Kirsten Nijhof

Rund um die Opernaufführungen ist ein umfassendes Rahmenprogramm geplant. In einem Symposium des Leipziger Instituts für Musikwissenschaft geht es um die Rezeptionsgeschichte Wagners – zu seinen Lebzeiten, im Kaiserreich, während des Nationalsozialismus, in der DDR bis heute. In Zusammenarbeit mit dem Richard-Wagner-Verbands werden Vorträge zum Verhältnis Wagner zu Felix Mendelssohn-Bartholdy untersucht. Außerdem geht es um die Stimme: In Kooperation mit dem Uniklinikum Leipzig wird die Singstimme untersucht und einer sogenannten „Masterclass“ ausgebildet. Zusätzlich zu den Opern soll es auch zwei Abende mit Wagners Klavierwerken geben, an der Musikalischen Komödie wird der "Ring für Kinder" gezeigt. Für Leipziger, die sich keine Karte leisten können, wird auch ein Public Viewing Event organisiert.