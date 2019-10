Zwei Meter große Bronzewölfe mit Pistolen in der Hand sollen in Halle aufgestellt werden. Ihr Platz ist gegenüber der Synagoge, auf die ein Anschlag verübt wurde. Das kündigten der Brandenburger Künstler Rainer Opolka und die Vorsitzende des Fördervereins "Denkmal für die ermordeten Juden Europas", Lea Rosh, am Freitag an. Die Kunstaktion sei als politische Demonstration angemeldet. Die Skulpturen sollen symbolisch auf den jüdischen Friedhof und die Synagoge in Halle zielen. Mit der Aktion wolle man auf die besorgniserregende Zunahme rechtsradikaler Gewalt aufmerksam machen.