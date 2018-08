Nach der Abschaffung der Echo-Musikpreise ruft die Klassik-Branche eine neue Auszeichnung ins Leben. Musikalische Größen und Talente sollen künftig mit dem Opus Klassik ausgezeichnet werden. Die Auszeichnung soll erstmals am 14. Oktober von Musikkonzernen, unabhängigen Platten-Labeln, Verlagen und Konzertveranstaltern verliehen werden. Der Bundesverband Musikindustrie (BVMI), der bis zuletzt für den Echo in den Sparten Pop, Jazz und Klassik verantwortlich war, ist nicht an der Auszeichnung beteiligt.

Die Preisgala wird am Veranstaltungsabend ab 22 Uhr vom ZDF ausgestrahlt, so der Veranstalter, der neugegründete Verein zur Förderung der Klassischen Musik am Donnerstag. Zu dem Verein gehören unter anderem die Deutsche Grammophon, Sony Music und Warner Music sowie der Verband der unabhängigen Label CLASS. Bei der ersten Preisverleihung sollen die Regularien und die Jury noch auf den Bestimmungen des inzwischen abgeschafften Echo-Klassik beruhen.



Die Abschaffung des Echo erfolgte nach dem Antisemitismus-Skandal um die Rapper Kollegah und Farid Bang. Sie hatten die Auszeichnung in der Kategorie "Hip-Hop/Urban National" gewonnen, trotz Textzeilen wie "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen".