Deutscher Orgelbau und Orgelmusik gehören nun zum Unesco-Kulturerbe. Wie die deutsche Unesco-Kommission in Bonn in der Nacht zu Donnerstag erklärte, sind sie in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden. Die Entscheidung traf ein Ausschuss der internationalen Kulturorganisation auf der südkoreanischen Insel Jeju.