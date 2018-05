Der Schauspieler Bill Cosby und der Regisseur Roman Polanski wurden aus den Reihen der Oscar-Akademie ausgeschlossen. Dies teilte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Donnerstag mit. Die Mitglieder der Akademie hatten bei einem Treffen, das bereits am Dienstagabend in Los Angeles stattgefunden hat, entschieden, dass beide Künstler gegen die Verhaltensrichtlinien der Organisation verstoßen haben.

Verurteilung wegen sexueller Nötigung

Ausgangspunkt war die Verurteilung Cosbys wegen sexueller Nötigung vor wenigen Tagen. Ein Gericht sprach den 80-Jährigen schuldig, im Jahr 2004 eine Frau unter Drogen gesetzt und dann sexuell genötigt zu haben. Insgesamt werfen mehr als 50 Frauen dem Entertainer vor, sie missbraucht zu haben.

Anklage wegen Vergewaltigung

Der 84-jährige Regisseur soll vor 40 Jahren eine Minderjährige missbraucht haben. Bildrechte: IMAGO Der französisch-polnische Regisseur Roman Polanski soll in den 70er-Jahren eine Minderjährige missbraucht haben. Dafür wurde er damals in den USA angeklagt, aber entzog sich dem Prozess, indem er nach Europa floh. Seitdem besteht in den USA ein Haftbefehl gegen den Regisseur, weswegen er bis heute nicht dorthin zurückgekehrt ist. Der Regisseur hat angekündigt, bei der Akademie um eine Anhörung zu bitten, um doch weiterhin in der Organisation verbleiben zu können.

Bereits im Oktober 2017 hat die Akademie den Produzenten Harvey Weinstein ausgeschlossen, dem ebenfalls Vergehen wegen sexueller Belästigung vorgeworfen werden.