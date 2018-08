"Werk ohne Autor" Henckel von Donnersmarck erneut im Oscar-Rennen

Könnte erneut einen Auslands-Oscar gewinnen: Florian Henckel von Donnersmarck Bildrechte: dpa

In "Werk ohne Autor" geht es um das Schicksal eines Kunststudenten Kurt (Tom Schilling) im Nachkriegsdeutschland, der seine Liebe zu Kommilitonin Elisabeth (Paula Beer) verteidigen muss. Deren Vater (Sebastian Koch) trägt Schuld an verhängnisvollen Ereignissen in Kurts Leben. In seinen Bildern kommt letztlich die Wahrheit ans Licht.



"Werk ohne Autor" wird im September beim 75. Filmfest in Venedig vorgestellt und kommt am 3. Oktober in die deutschen Kinos. Florian Henckel von Donnersmarck führte Regie und schrieb das Drehbuch. ARD Degeto zeigt sich als Koproduzent des Films erfreut von der Nominierung: