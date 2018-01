Oscar-Nominierungen 2018 Fatih Akin ist aus dem Oscar-Rennen

Die Oscar-Nominierungen für dieses Jahr stehen fest. Die Academy verriet am Dienstag, wer weiter auf den begehrten Filmpreis hoffen darf. Die größten Oscar-Chancen hat der Film "Shape Of Water - Das Flüstern des Wassers" mit 13 Nominierungen.

In der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" ist Deutschland nicht vertreten, obwohl Fatih Akin mit seinem Golden Globe-prämierten NSU-Drama "Aus dem Nichts" Hoffnungen geweckt hatte. Auf einen Oscar kann die deutsche Filmszene trotzdem hoffen: In der Kategorie "Bester animierter Kurzfilm" sind Jakob Schuh und Jan Lachauer für "Revolting Rhymes" nominiert. Die Geschichte basiert auf Gedichten von Roald Dahl, in denen er Märchen neu interpretiert. Außerdem ist der Komponist Hans Zimmer ist für seine Musik zum Film "Dunkirk" nominiert worden. Zuletzt hatte er einen Oscar für seinen Soundtrack zu "Interstellar" erhalten.