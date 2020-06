Die Verleihung des US-amerikanischen Filmpreises Oscar findet Corona-bedingt erst im April 2021 statt. Das teilte die Filmakademie in Los Angeles am Montag mit. Die geplante Gala wird damit nicht mehr am 28. Februar, sondern am 25. April gefeiert.

Auf diese Weise sollen Filmemacher die Gelegenheit bekommen, ihre Produktionen abzuschließen, die sich wegen der Corona-Krise verzögern. Denn um Hygiene-Auflagen einzuhalten, mussten an vielen Sets die Drehs unterbrochen oder Nachdrehs verschoben werden. Mit der Terminverschiebung werden nun auch noch Filme berücksichtigt, die erst im Februar Premiere haben. Eigentlich sollten nur Filme in den Wettbewerb gehen, die bis zum Dezember 2020 in die Kinos gekommen wären.

Auch Filme von Streaming-Portalen zugelassen