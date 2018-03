90. Academy Awards Vier Oscars für "Shape of Water"

Zwei Schauspieler-Auszeichnungen gingen an die Tragikomödie "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" : Die 60-jährige Frances McDormand wurde für ihre Rolle als kämpferische Mutter nach der Ermordung ihrer Tochter für die beste Hauptrolle geehrt. Für McDormand ist das der zweite Oscar - 1997 wurde sie bereits als beste Hauptdarstellerin im Coen-Film "Fargo" ausgezeichnet.

Für ihre Leistung in "Three Billboards" bekam Frances McDormand den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Bildrechte: 20th Century Fox of Germany

In den technischen Kategorien räumte das Kriegsdrama "Dunkirk" drei Oscars ab: Tonmischung, Tonschnitt, Filmschnitt. Je einen Oscar bekamen das Gesellschaftsdrama "Der seidene Faden" (Kostümdesign) und das Liebesdrama "Call Me By Your Name" (adaptiertes Drehbuch). Der Zeichentrickfilm "Coco" holte zwei Trophäen: als bester Animationsfilm und für den besten Filmsong. Der Auslands-Oscar ging in diesem Jahr nach Chile an Sebastián Lelio mit seinem Film "Eine fantastische Frau". Beste Dokumentation wurde "Icarus" von Bryan Fogel und Dan Cogan über die russischen Doping-Machenschaften der vergangenen Jahre.