Bevor es um 2 Uhr in der Nacht mit der Verleihung losgeht, werfen wir schon einmal einen Blick auf die Nominierten. Als Favorit geht die Comic-Verfilmung "Joker" mit insgesamt elf Nominierungen ins Rennen. Dicht gefolgt von dem Erste-Weltkriegs-Dama "1917", der Netflix-Produktion "The Irishman" und "Once Upon a Time in Hollywood" von Quentin Tarantino, die alle zehn Mal für den Oscar nominiert sind. Eine Übersicht mit allen Nominierungen finden Sie hier.



Uns würde interessieren, wer Ihrer Meinung nach in der Königs-Kategorie "Bester Film" gewinnen wird. Stimmen Sie ab: