Kein Oscar für "The Irishman"

Seiner Favoriten-Rolle wurde "1917" nicht gerecht. Bildrechte: Universal Pictures and Storyteller Distribution Co., LLC. Das Gangster-Epos "The Irishman" von Regisseur Martin Scorsese startete mit insgesamt zehn Nominierungen in den Abend - konnte am Ende aber nicht eine Trophäe gewinnen. Auch das Erste-Weltkriegsdrama "1917", das bei den Golden Globes noch als bester Film ausgezeichnet wurde, gewann nur drei Academy-Awards bei insgesamt zehn Nominierungen. Der Film wurde für seine Kamera, die beste Tonmischung und die besten visuellen Effekte ausgezeichnet.



Ebenso enttäuschend dürfte der Abend für Quentin Tarantino und sein Werk "Once Upon a Time in Hollywood" gewesen sein. Bei ebenfalls zehn Nominierungen gewann der Film nur in zwei Kategorien. Neben Brad Pitt als bester Nebendarsteller konnte sich das Werk nur noch als bestes Szenenbild durchsetzen.

Zweiter Oscar für Elton John

Über seinen bereits zweiten Oscar konnte sich der britische Musiker Elton John freuen. Nachdem er 1995 für sein Lied "Can You Feel the Love Tonght" aus dem Disney-Film "König der Löwen" ausgezeichnet wurde, gewann er in diesem Jahr eine Trophäe für den Song "I`m Gonna Love Me Again" aus dem Biopic "Rocketman" - ein Film, der das Leben Elton Johns selbst behandelt.

Viel Musik und keine Moderatoren

Wie bereits im vergangenen Jahr gab es auch dieses Mal keinen festen Moderator oder Moderatorin. Eröffnet wurde der Abend durch eine Musical-Nummer der Musikerin Janelle Monae. Außerdem hielten die beiden Schauspieler Steve Martin und Chris Rock einen kurzen Eröffnungs-Dialog. Im Verlauf des Abends gab es dann noch mehrere musikalische Einlagen. So stand neben Elton John auch Rapper Eminem auf der Bühne und performte seinen Hit "Lose Yourself" aus dem Jahr 2002. Und auch die zukünftige Sängerin des neuen James-Bond-Titelsongs Billie Eilish hatte einen Auftritt. Sie sang "Yesterday" von den Beatles in einer Piano-Version, währenddessen im Hintergrund an verstorbene Persönlichkeiten aus der Filmwelt erinnert wurde.