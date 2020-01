"The Irishman", "Joker" und "Little Women" gehen ins Rennen um den Oscar als bester Film. Für den wichtigsten Filmpreis der Welt wurden außerdem "Le Mans 66 - Gegen jede Chance", "Jojo Rabbit", "Marriage Story", "1917", "Once Upon a Time in Hollywood" und "Parasite" nominiert. Das gab die Oscar-Akademie am Montag in Los Angeles bekannt.



Mit insgesamt elf Nominierungen geht der düstere Comic-Thriller "Joker" von Regisseur Todd Phillips als Favorit ins Oscar-Rennen – dicht gefolgt vom Mafia-Film "The Irishman", dem Weltkriegsepos "1917" und Tarantinos Hollywood-Hommage "Once Upon a Time in Hollywood", mit jeweils zehn Nominierungen.

Bester Hauptdarsteller: Joaquin Phoenix nominiert

Joaquin Phoenix als Joker Bildrechte: imago images / Prod.DB Joaquin Phoenix kann sich für seine Rolle als "Joker" Hoffnungen auf den Oscar als bester Darsteller machen. Außdem sind Leonardo Di Caprio, Adam Driver und Jonathan Pryce nominiert. Bei den Frauen gehört vor allem Renée Zellweger für ihre Rolle als Judy Garland in dem Film "Judy" zu den Favoriten. Charlize Theron, Cynthia Erivo, Scarlett Johansson und Saoirse Ronan gehen ebenfalls ins Rennen.

In der Kategorie Regie sind neben Martin Scorsese ("The Irishman"), auch Sam Mendes ("1917") und Quentin Tarantino ("Once Upon a Time in Hollywood") nominiert. Auch Bong Joon Ho ("Parasite") und Todd Phillips ("Joker") gehören dazu.

"Parasite" mit guten Chancen auf den Auslandsoscar

Mehrfach nominiert: "Parasite" aus Südkorea Bildrechte: Verleih Koch Films Chancen auf den begehrten Auslandsoscar hat unter anderen der südkoreanische Film "Parasite", der in mehreren Kategorien nominiert ist, unter anderen für das beste Drehbuch. Ebenfalls im Rennen um den "Besten internationalen Film" sind "Lés Miserables" aus Frankreich, "Leid und Herrlichkeit" aus Spanien und "Land des Honigs" aus Nordmazedonien. In dieser Kategorie wurde bereits im Dezember eine Shortlist aus zehn Filmen bekannt gegeben. Der deutsche Film "Systemsprenger" von Regisseurin Nora Fingscheidt hatte es nicht auf die Shortlist geschafft. Der letzte für den Auslands-Oscar nominierte deutsche Film war 2019 "Werk ohne Autor" von Florian Henckel von Donnersmarck.

Chancen für deutsche Ko-Produktion "The Cave"

Der Film "Die Höhle" ("The Cave"), eine deutsche Ko-Produktion des aus Syrien stammenden Regisseurs Feras Fayyad, ist in der Kategorie "Beste Dokumentation" nominiert. Der Film begleitet ein engagiertes Team von Ärztinnen in Syrien, die in einem unterirdischen Krankenhaus unermüdlich Kriegsopfer behandeln und gegen systemischen Sexismus ankämpfen.



Die Oscars 2020 (offiziell "Academy Awards") werden am 9. Februar in Hollywood vergeben. Es ist die 92. Ausgabe der Preisverleihung. Organisiert werden die Oscars von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Alle Nominierten in den wichtigsten Kategorien:

Bester Film

Beste Hauptdarstellerin

Renée Zellweger ("Judy")

Charlize Theron ("Bombshell")

Cynthia Erivo ("Harriet")

Scarlett Johansson ("Marriage Story")

Saoirse Ronan ("Little Women")

Bester Hauptdarsteller

Antonio Banderas "Leid und Herrlichkeit"

Leonardo Di Caprio ("Once Upon a Time in Hollywood"

Adam Driver ("Marriage Story")

Joaquin Phoenix ("Joker")

Jonathan Pryce ("Die zwei Päpste")

Beste Nebendarstellerin

Kathy Bates ("Richard Jewell")

Laura Dern ("Marriage Story")

Scarlett Johansson ("Jojo Rabbit")

Margot Robbie ("Bombshell")

Florence Pugh ("Little Women")

Bester Nebendarsteller

Tom Hanks ("A Beautiful Day in the Neighborhood")

Anthony Hopkins ("The Two Popes")

Al Pacino ("The Irishman")

Joe Pesci ("The Irishman")

Brad Pitt ("Once Upon a Time in Hollywood")

Beste Regie

"Irishman" (Martin Scorsese)

"Joker" (Todd Phillips)

"1917" (Sam Mendes)

"Once Upon A Time" (Quentin Tarantino)

"Parasite" (Bong Joon Ho)