Die ostdeutschen Eliten sind nur selten bis gar nicht in Führungspositionen zu finden. Egal wohin man schaut: In der Wirtschaft, in der Politik, in der Verwaltung, der Justiz. Meist sind es Führungskader mit Wurzeln in Westdeutschland, die an den Hebeln der Macht sitzen. Warum aber tun sich die Ostdeutschen hier so schwer, welche Strukturen hemmen den Aufstieg und wie wirkt sich das auf die Gesellschaft aus? Darüber wurde jüngst – am 23.5.2018 – in der Uni-Aula der Paulinerkirche Leipzig diskutiert und die Frage aufgestellt, ob Deutschland eine Ost-Quote brauche.