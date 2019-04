Rituale Was Osterspaziergänge mit Erkenntnis zu tun haben

Peter Zimmerling Bildrechte: IMAGO

Erst als er das Brot teilt, erkennen sie Jesus in ihm. In beiden Geschichten steht am Anfang der Erkenntnis das Gehen. Peter Zimmerling, Theologe an der Uni Leipzig, sagt dazu: "Das soll wahrscheinlich bedeuten, dass Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern mitten im Alltag, in ihrer Bewegung, begegnet. Nicht in einem besonders feierlichen Moment der Stille, etwa in der Kirche, sondern mitten in der Lebenswirklichkeit, mit allen Spannungen und Schwierigkeiten."



Aber warum ist es ausgerechnet das Gehen, das zur Erkenntnis hilft? Zimmerling sagt, gerade bei tieferen Erkenntnissen bedürfe es eines Weges, eines Anlaufs. "Das geht nicht so: Ich nehm‘s mir jetzt vor, und dann hab ich die Erkenntnis", so der Theologe.