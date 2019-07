Erstmals findet die Ostrale in diesem Jahr an einem anderen Ort statt: In der ehemaligen "f6"-Zigarettenfabrik – und nicht wie bislang an der Futterstelle und auf den Heuböden des ehemaligen Erlweinschlachthofs auf der Ostrahalbinsel. Grund für den Umzug sind bauliche Mängel: Durch das Hochwasser 2013 entstanden Risse in den Gebäuden, sodass die Bauaufsicht eine öffentliche Nutzung mit Publikumsverkehr nicht mehr genehmigt hat.



Fast 30.000 Menschen besuchten vor zwei Jahren die Ostrale – deren Sicherheit war natürlich ein wichtiges Argument der Stadt gegen eine weitere Nutzung. Es heißt, 12 Millionen Euro hätten investiert werden müssen, um die Gebäude für die Ostrale zu erhalten. Inzwischen wurde das alte Gelände an einen privaten Investor verkauft. Welche Pläne es dafür gibt, ist derzeit unklar.