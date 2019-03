Neuer Standort Ostrale soll in die Tabakfabrik in Striesen ziehen

Die Kunstausstellung Ostrale hat einen neuen Standort in Dresden gefunden. Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, wird die Ausstellung in diesem Jahr in die historische Tabakfabrik nach Striesen ziehen.

Mit dem neuen Standort geht eine monatelange Diskussion vorerst zu Ende – in anscheinend letzter Minute, da die Biennale Ostrale in drei Monaten beginnt. "Das ist jetzt natürlich ganz schön sportlich, weil Brandschutz und Baugenehmigung alles neu konzipiert werden muss", sagte Ostrale-Direktorin Andrea Hilger gegenüber MDR KULTUR. "Und die größte Herausforderung ist, das in der kurzen Zeit zu schaffen."

Wir müssen rennen und sind jetzt auf der Überholspur, um alles parallel gleichzeitig zu schaffen und vor allem die Künstler endlich zu informieren, dass es los geht. Ostrale-Direktorin Andrea Hilger

Lange Suche nach Ersatzorten

Erstmals kann die Veranstaltung nicht in den historischen Futterställen im Dresdner Ostragehege stattfinden, da sie marode und nicht weiter nutzbar sind. Die Verwaltung hatte die Messe Dresden als Ersatz-Veranstaltungsort vorgeschlagen. Das hätte jedoch – neben den Kosten für die technische Einrichtung der leeren Messehalle – zusätzlich auch erhebliche Miet- und Nebenkosten bedeutet. Diese wären Vorabstimmungen zufolge wohl nicht von Seiten der Stadt übernommen worden – und hätten das Budget der Ostrale bei weitem überstiegen. Daher habe sich die Ostrale-Leitung jetzt entschlossen, die kurzfristig vom Freundeskreis Ostrale.freunde vermittelte Alternativlösung zu ergreifen, hieß es von den Veranstaltern.

"Es gibt mit der ehemaligen f6-Cigarettenfabrik einen für die Kunst neuen, interessanten Ort, ganz in der Nähe der Technischen Sammlungen, und weitere Orte, an denen die Kunst in diesem Jahr auch dezentral präsentiert werden kann", sagte Annekatrin Klepsch, Beigeordnete für Kultur und Tourismus in Dresden.

Nach den bekannten Problemen und Umwegen ist es erfreulich, dass die Ostrale nun wohl doch in diesem Jahr in Dresden stattfinden kann. Annekatrin Klepsch, Beigeordnete für Kultur und Tourismus in Dresden.

Sonderförderung beim Stadtrat beantragt

Ostrale-Direktorin Andrea Hilger Bildrechte: OSTRALE Dafür sei nun im Stadtrat eine Sonderförderung in Höhe von 150.000 Euro beantragt worden. "Das sind die Mehrkosten, die wir brauchen, weil wir ja nicht mehr an unserem eigenen Ort sind", erklärte Ostrale-Chefin Hilger. "Das sieht aber sehr positiv in der Besprechung und Verhandlung im Kulturausschuss und im Finanzausschuss aus, dass alle Parteien für uns diese neue Summe bereitstellen, die wir als Mehrkostenaufwand wirklich brauchen, um eine neue Fabrik zu eröffnen und alles neu zu aktivieren. Das muss alles jetzt sehr, sehr kurzfristig losgehen."

Getragen wird das Festival maßgeblich durch die Privatwirtschaft und von Künstlern. Die Austragung ist wegen Unterfinanzierung und Unklarheit über den künftigen Standort aber seit Jahren unsicher.