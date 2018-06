Die Messe Dresden hatte der Ostrale angeboten, die Ausstellung 2019 mit einer verkürzten Laufzeit in ihren Räumlichkeiten zu veranstalten. "Eine Entscheidung können wir selbstverständlich nur für einen Ort treffen, an dem eine geeignete Perspektive auch verbindlich vorliegt", so Hiller. Der Chemnitzer Stadtrat will am 20. Juni über die Ostrale entscheiden. Chemnitz und Dresden bewerben sich 2025 um den Titel Europäische Kulturhauptstadt. Die Ostrale findet 2019 zum 12. Mal statt.