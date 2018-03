Der deutsch-tschechische Autor Ota Filip ist tot. Der Schriftsteller starb bereits am Freitag, eine Woche vor seinem 88. Geburtstag, in Garmisch-Partenkirchen, wie seine Tochter der Deutschen Presse-Agentur mitteilen ließ.

In der früheren Tschechoslowakei gehörte Filip neben Pavel Kohout und Václav Havel zu den bekanntesten Dissidenten des "Prager Frühlings". 1959 wurde er Mitglied in der Kommunistischen Partei, die ihn jedoch ein Jahr später wegen kritischer Äußerungen ausschloss. Er wurde wegen "Unterwühlung von Staat und Gesellschaft" verurteilt und erhielt auch Schreibverbot. Seine zwischen 1960 und 1963 geschriebenen drei Romane konnten erst um 1968, während des "Prager Frühlings", erscheinen. In dieser Zeit arbeitete er auch einige Monate als Verlagslektor. Ein Jahr, nachdem sowjetische Panzer 1968 die kurze Tauwetter-Phase beendeten, wurde Filip wegen "gröblicher Schmähung" des damaligen Präsidenten der ČSSR verhaftet und zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt. Nach 15 Monaten kam er frei.

1997 wurde bekannt, dass Filip in den 1950er und 1970er Jahren für den kommunistischen Geheimdienst tätig war, was eine große Diskussion in der Öffentlichkeit nach sich zog. Er bestritt dies nicht, verwies aber auf die Zwänge des totalitären damaligen Systems, die ihn unter Druck gesetzt hätten. In seinem autobiografisch angelegten Roman "Der siebente Lebenslauf", erschienen 2001, versucht sich Filip an einer Aufarbeitung.