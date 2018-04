Otto Dix in Chemnitz - Neue Ausstellung im Museum Grunzenhauser

Kaum ein anderer Künstler hat die 1920er-Jahre besser eingefangen als Otto Dix: die brodelnde Stimmung in den Berliner Bars und Revue-Theatern und die explosive politische Lage. Dabei war Dix wenig zimperlich bei den Porträts seiner Zeitgenossen. Halbwelt-Damen mutieren zu bedrohlichen Affenweibern. Ihre männliche Kundschaft – Reiche wie Arme – sieht Dix ebenfalls mit erbarmungslosem Blick, weshalb seine Malerei dieser Phase als "veristisch" gilt, von lateinisch "verum" – "wahr“.

In der Tradition von Toulouse-Lautrec

"Man kann auf jeden Falls sagen, dass Dix sich in der Tradition des großen Franzosen Toulouse-Lautrec bewegt", erklärt Stefan Dahme, Kurator im Museum Gunzenhauser. "Toulouse-Lautrec hat um die letzte Jahrhundertwende die Bearbeitung dieses Thema zum eigenen Genre erhoben. Dix greift das auf und führt es fort, noch mal unter den stärker befreiten Bedingungen der, nun etablierten, Moderne."

Schock-Raum mit Sex und Gewalt

Kein Schockbild. "Mädchen am Sonntag" Bildrechte: dpa So zeigt die Schau etwa den "Abschied von Hamburg", ein Gemälde, in dem sich Dix, in einem doppelten Selbstbildnis, lustvoll dem sozialkritischen Thema der käuflichen Liebe widmet. In seiner Dada-Phase radiert der Künstler sich selbst gar als "Lustmörder". Wie überhaupt sich das Museum entschlossen hat, eine Art "Schock-Raum" mit Dix-Grafiken einzurichten.

Wir haben tatsächlich auch einen Raum, wo wir den Besucher vorwarnen müssen, weil da auch Darstellungen mit der Verbindung Sexualität und Gewalt gezeigt werden. Kurator Stefan Dahme

Selbstportraits von Jüngling bis Greis

Triptychon "Der Krieg Bildrechte: IMAGO Natürlich sind in dieser Dix-Schau des Gunzenhauser-Museums jede Menge Porträts und Selbstbildnisse dabei. Um die 60 weitere Werke, hauptsächlich Grafiken und Zeichnungen, kamen kürzlich hinzu, die man nun auch, im ganzen Haus verteilt, betrachten kann. Für die nächsten Monate fungiert das Museum als "Dix-Haus", eine Art Vermächtnis der scheidenden Generaldirektorin Ingrid Mössinger. Sie brachte den Alfred Gunzenhauser nach Chemnitz, der Dix als Gesamtkunstwerk sammelte, weniger einzelne, teure Dix'sche Ikonen wie das Porträt der Schauspielerin Anita Berber oder das in Dresden hängende Tryptichon "Der Krieg", das die DDR einst für 500.000 Valuta-Mark ankaufte. Die Besucher können in der Chemnitzer Ausstellung anhand der Selbstbildnisse Otto Dix‘ Entwicklung vom Jüngling bis zum Greis durchschreiten. Zu sehen gibt es das allererste Selbstporträt in Öl "Selbstbildnis mit Wanderhut" bis hin zu solchen aus dem Alterswerk, in denen Dix auf einmal stark abstrahiert. "Derjenige, der sonst ganz für Figürlichkeit steht, findet keine andere Formensprache als die abstrakte, um diese ganz existenziellen Fragen zu bearbeiten", erklärt Kurator Dahme.

"Entartete" Kunst - danach Landschaftsmalerei

Aus jeder Schaffensphase von Dix besitzt das "Gunzenhauser" Werke. Den Oberlichtsaal des Hauses widmet das Haus dem Werk des Künstlers während der Nazi-Zeit, als dieser als "entartet" diffamiert wurde und sich auf Landschaften, christliche Allegorien und altmeisterliche Lasurtechniken verlegte. "Das ist natürlich nicht einfach eine reine Wiedergabe der Natur, die er vor sich hat, sondern es sind komponierte Landschaften, die immer auch subversive Botschaften enthalten", sagt Dahme. "Wir haben zum Beispiel hier in der Mitte des Raumes eine Gewitterlandschaft. Dieses Bild ist 1940 entstanden, relativ bald nach dem Beginn des 2. Weltkrieges und reflektiert ganz sicher auch diese Turbulenzen der Zeit." Nach 1945 erneuerte sich Otto Dix noch einmal. Er warf den "Renaissance-Kram" über Bord und malte wieder expressiver.