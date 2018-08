Otto Dix-Ausstellung in der Orangerie Gera Bildrechte: dpa

Das bleibt von Herzen zu wünschen! Mit ihren - man höre Vier! - neuen Ausstellungen um die Eröffnung der Orangerie, hat die städtische Kunstsammlung all ihre Personalkräfte, im Umfang von zwei festangestellten Mitarbeitern, bis zum Äußersten mobilisiert. Neben Holger Saupe arbeitet Astrid Lindinger in der Kunstsammlung Gera. Sie hat im Südflügel eine verdienstvolle Sonderschau um die Geraer Malerfamilie Reinhold kuratiert, aus der auch der Landschaftsmaler Heinrich Reinhold stammt, ein so genannter "Deutsch-Römer", dessen Geburtstag sich dieses Jahr zum 230. Male jährt! So wird die Kunsthalle Hamburg dieses Jahr Heinrich Reinhold noch ausführlich würdigen, so dass aber Reinhold, der Maler, von Goethe geschätzt, zu seinem Jubiläum in Thüringen nur in Gera zu sehen ist! Astrid Lindinger wählte aus den 41 graphischen Blättern des Bestands aus: