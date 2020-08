Ganz so unvermittelt kommt Otto Spamer die Idee nicht. Der vor 200 Jahren Geborene lernt das Verlegerhandwerk in Darmstadt, Augsburg und in Leipzig bei Johann Jakob Weber, dem Herausgeber der ersten deutschen Illustrierten. Letzterer ermutigt ihn auch zur Selbstständigkeit: "Ein Mann von Ihrer Geschäftskenntnis und Arbeitskraft kommt vorwärts."

Spamer hatte sehr viele Abbildungen. Also nicht wie man das kennt, 20 oder 30 Abbildungen in einem 200-seitigem Buch, sondern Spamer punktete eben mit 400 Abbildungen, teilweise sehr kleinteilig.

Seine Bücher erscheinen in Serien unter Titeln wie "Das Buch der Erfindungen, Gewerbe und Industrien", "Kosmos für die Jugend", "Bibliothek des Wissenwürdigsten aus der Gewerbskunde" oder "Illustriertes Konversationslexikon". Dabei zeigt sich Otto Spamer als Genie der Wiederverwertung. "Er hat auch für Erwachsene geschrieben. Er hat Ratgeberbücher herausgebracht und auch Fachbücher, Lexika. Und überall tauchen diese Abbildungen auf, die einmal in den Spamerschen Ateliers in der Holzwerkstatt hergestellt worden. Das war eben sehr aufwändig und damit sich diese Kosten tragen, tauchen diese eben in verschiedenen Titeln auf." So kann er trotz der vielen Bilder die Bücher preiswert anbieten, urteilt Wiebke Bruhns, die die Geschichte des Spamer-Verlages erforscht.