Happy Birthday! Kleinhirn an alle - Otto Waalkes wird 70!

Hauptinhalt

Otto ist ein Pionier der deutschsprachigen Comedy. Er blödelt unvergleichlich herum, leiht seine markante Stimme dem Faultier Sid in den Ice-Age-Filmen, seine gezeichneten Ottifanten regen immer wieder zum Schmunzeln an und als Zwerg in Märchenfilm-Verulkungen strapazierte er die Lachmuskeln im Kino. Zuletzt legte Otto seine Autobiographie "Kleinhirn an Alle" vor. Nun ist er tatsächlich schon 70 Jahre alt geworden. Happy Birthday, Otto!

von Sven Hecker, MDR KULTUR