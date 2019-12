Sprogøe stammt aus Odense. Er wächst in beengten Verhältnissen heran, schreibt Biograph Jacob Wendt Jensen. Die Leidenschaft für den Film ergreift ihn beizeiten. Er bewundert alles grenzenlos, was Filmstar hieß, so Sprogøe. Jedes Mal, wenn ein neuer Shirley-Temple-Film ins Land kam, sah er sich einer Ohnmacht nahe.

Doch Sprogøe lässt sich nicht kleinkriegen und findet schließlich ein festes Haus: das Folketeatret in Kopenhagen. Dort konnte er sich entfalten: "Um 1945 herum gab es bis zu sechs oder sieben Premieren in einer Spielzeit. So gab es die Möglichkeit, viele verschiedene Rollen in einer Saison zu spielen. Mir wurde eine inspirierende und vielseitige Entwicklung ermöglicht."



Die Rollen wachsen mit den Jahren. Und Sprogøe bespielt weitere Bühnen, sei es mit Lustspiel oder Drama: