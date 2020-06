In Zeiten der Corona-Pandemie hat es der Tanz schwer. Auch die Palucca-Tanzhochschule in Dresden musste sich etwas für ihre Absolventen einfallen lassen, denn eine Vorstellung der tänzerischen Bachelorarbeiten vor Publikum war in diesem Jahr nur hochschulintern möglich. Aber dieses Jahr einen Mitschnitt auf dem Vimeo-Kanal der Hochschule zu sehen.

"Taxi" lautet das Motto. In Duos und solistischen Choreografien nehmen die Studierenden der Abschlussklasse die Zuschauer mit auf eine einzigartige Reise. Aus der Perspektive der wachsamen Augen eines Taxifahrers werden 15 kurzweilige Geschichten erzählt – allesamt so unterschiedlich und eigen wie die Fahrgäste selbst.

"Für meine Choreographie wollte ich zu den echten Palucca-Wurzeln zurückkehren, über den Tellerrand hinausschauen, ein Risiko eingehen, Spaß haben und die Regeln brechen, die uns die Ballettwelt auferlegt. Ich freue mich so sehr über die Gelegenheit, meine Kunst der Weltöffentlichkeit vorzustellen", sagt Vid Vugrinec, Student des Bachelor Tanz Abschlussjahrgangs, und zitiert Gret Palucca: "Ich will nich hübsch und lieblich tanzen."

Eine andere Choreografie/Bachelorarbeit wurde in Marseille getanzt: Die Australierin Kelly Keesing macht ihren Bachelorabschluss aus der Ferne. Seit August 2019 ist sie als Tänzerin am Ballet National de Marseille engagiert und hat parallel dazu ihren Bachelor of Arts an der Palucca Hochschule für Tanz Dresden absolviert.