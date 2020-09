Bei dem Musiker Paul Armfield standen und stehen immer Veränderungen an. Die Kinder verlassen das Haus, werden flügge, er kündigt einen stressigen Job als Manager eines Kunstzentrums und beschließt erstmal eine Pause von allem zu machen und sich wieder der Musik zu widmen. Und während er zu Hause sitzt und über neuen Songs nachdenkt, stellen sich ihm immer öfter die Fragen: Heimat? Zu Hause? Was ist das eigentlich?

Im Falle seines Songs "I'm not here", einem der berückendsten Songs des neuen Albums "Domestic" klingt die Antwort nach Rückzug, ein bisschen nach Wohlfühloase, nach einer Pause vom stressigen Leben, nach einem Regal voller Bücher und einem guten belgischen Bier. Armfield beschreibt:"Nach meinem Job im Art Center, da schien es, als fiele ich in eine Art Winterschlaf, für eine kurze Zeit. Ich stand über Jahre in der Öffentlichkeit, jede Stunde, jeden Tag – und ehrlich, ich wollte niemanden mehr sehen, wollte nicht ausgehen, wollte mich auch nicht kümmern. Und als die Weihnachtzeit kam und ging, habe ich einfach beschlossen: ich bleibe im Winterschlaf, ich bleibe zu Hause. Das hat sich gut angefühlt. Jetzt mit der ganzen Selbstisolation und Corona bekommt das natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung."

Armfield wendet und dreht den Begriff der Heimat in seinen folkigen Songs, betrachtet ihn von allen Seiten. Und so kann Heimat eben auch die Liebe sein, der Herzensort, die Verbündete an der Seite oder auch die die Ehefrau. Armfield erläutert: "Zu Hause veränderte sich alles, meine Kinder verließen zu der Zeit unsere Haus, gingen fort. Ich war mehr zu Hause, weil ich meinen Job aufgegeben hatte, Brexit rumorte im Hintergrund, die Flüchtlinge – all das hat mich dazu gebracht, über Home nicht nur als das Haus, sondern auch als politischen Begriff, als Home als mein Heimatland, meine Identität. Wo fühle ich mich denn zu Hause? Vielleicht mehr in Europa als im Königreich? Ich denke, das ist es, worum es geht in den Songs."